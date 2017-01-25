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Игроки «Реала» Варан, Карвахаль, Пепе, Марсело, Модрич, Хамес и Бэйл пропустят матч против «Сельты»
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У «Реала» гигинтские проблемы перед ответным четвертьфиналом Кубка Испании против «Сельты». В лазарете прописались Варан, Карвахаль, Пепе, Марсело, Модрич, Хамес и Бэйл.
Заявка мадридцев на матч выглядит следующим образом:
Вратари: Навас, Касилья, Яньес.
Защитники: Рамос, Начо, Коэнтрау, Данило, Хакими.
Полузащитники: Кроос, Каземиро, Ковачич, Асенсио, Иско, Энцо Зидан.
Нападающие: Роналду, Бензема, Васкес, Мариано, Мората.
Ранее сообщалось, что у Криштиану микротравма: он также рискует пропустить матч.
- Дома «Реал» проиграл первый четвертьфинал – 1:2.
- Ответный матч пройдет 25 января.
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