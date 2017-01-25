AFP

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан: «Вылет из Кубка Испании не будет самым большим провалом»

Зидан: «Вылет из Кубка не будет самым большим провалом»
Eurosport

5 ч. назад

Француз не исключает, что мадридцы не оформят требл.

«Не считаю, что вылет из Кубка будет нашим самым большим провалом, я не думаю об этом. Сейчас я думаю о предстоящей встрече.

Нам нравятся такого рода игры, и мы сделаем все, чтобы добиться успеха, хотя «Сельта» тоже будет очень стараться.

Если Криштиану Роналду будет в порядке, то сыграет против «Сельты». Его беспокоило небольшое повреждение, но в целом все нормально», – цитирует Зидана официальный сайт «Реала».

  • В первом матче четвертьфинала Кубка Испании «Реал» уступил дома «Сельте» со счетом 1:2.
  • Ответная игра состоится на стадионе «Балаидос» в среду, 25 января. Начало – в 23:15 (мск).

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