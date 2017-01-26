Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан: «Я не злюсь и не обеспокоен – это футбол»

«Не опускаем рук. До самого конца мы показывали отличную игру, но чего-то не хватило. Поздравляю соперника. Обидно вылетать из Кубка, но теперь сконцентрируемся на Примере и Лиге чемпионов.

Не думаю, что мы действовали неорганизованно. У нас много голов со стандартов, мы не так часто забиваем с игры, но мы провели отличный матч и часто угрожали воротам «Сельты». Понимали, в какой футбол играем.

Надо забыть этот матч: скоро очередная игра в другом турнире. Все игроки разочарованы поражением, но это футбол. У нас были хорошие шансы, но мы их не реализовали. Но мы исправимся, если продолжим работу. Я не злюсь и не обеспокоен – это футбол», – цитирует Зидана Marca.

Ответный четвертьфинал Кубка Испании завершился вничью – 2:2. В Мадриде «Сельта» была сильнее – 2:1.

До 16 января «Реал» не проигрывал 40 матчей кряду. После 16 января мадридцы потерпели 2 поражения в 4 матчах и 1 раз свели игру вничью.

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