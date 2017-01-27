AFP
«Барселона» сыграет против «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании
За второе место в решающем матче сразятся «Сельта» и «Депортиво Алавес».
Итоги жеребьевки превратили полуфинал в скрытый финал турнира, «Барселона» в 11-й раз подряд сыграет на этой стадии.
- Первые матчи пройдут 1 февраля, «Барселона» и «Алавес» начнут в гостях.
- «Барселона» – рекордсмен по победам в Кубке Испании (28 раз), «Атлетико» побеждал в турнире 10 раз.
- «Сельта» трижды выходила в финал Кубка Испании, но ни разу не выигрывала его.
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