AFP

«Барселона» сыграет против «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании

«Барселона» сыграет против «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании
Eurosport

16 мин. назад

За второе место в решающем матче сразятся «Сельта» и «Депортиво Алавес».

Итоги жеребьевки превратили полуфинал в скрытый финал турнира, «Барселона» в 11-й раз подряд сыграет на этой стадии.

  • Первые матчи пройдут 1 февраля, «Барселона» и «Алавес» начнут в гостях.
  • «Барселона» – рекордсмен по победам в Кубке Испании (28 раз), «Атлетико» побеждал в турнире 10 раз.
  • «Сельта» трижды выходила в финал Кубка Испании, но ни разу не выигрывала его.

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