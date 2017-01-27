AFP
Защитник «Барселоны» Жорди Альба: «Реал» вылетел, потому что принижает значимость Кубка Испании»
Совет из Каталонии.
«Иногда, команда вылетает из Кубка, когда принижает значимость трофея. Это не лучший способ оправдать вылет – говорить, что Кубок не такой ценный. Как фанат «Барселоны» я всегда желаю «Реалу» вылета», – цитирует Альбу Goal.
- «Мадрид» вылетел в четвертьфинале Кубка Короля, уступив по сумме двух матчей «Сельте» (1:2, 2:2).
- «Барселона» вышла в полуфинал, справившись с «Реал Сосьедад» (1:0, 5:2).
- В 1/2 финала каталонцы встретятся с «Атлетико».
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