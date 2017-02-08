AFP
«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» (Мадрид), но вышла в финал Кубка Испании
В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» на «Камп Ноу» упустила победу над мадридским «Атлетико» – 1:1.
«Барселона» – «Атлетико» (Мадрид) – 1:1
Голы:
1:0 – Луис Суарес, 43'
1:1 – Кевин Гамейро, 83'
Удаления:
Серджи Роберто («Барселона»), 57'
Янник Феррейра-Карраско («Атлетико»), 69'
Луис Суарес («Барселона»), 90'
Незабитый пенальти:
Кевин Гамейро («Атлетико»), 80'
- В первом полуфинальном матче «Барселона» на выезде одержала победу – 2:1.
- Следующую игру в чемпионате каталонцы проведут на выезде против «Алавеса».
- Стартовый свисток – 11 февраля в 18:15 по московскому времени.
- «Атлетико» в Мадриде примет «Сельту». Начало матча – 12 февраля в 22:45 (мск).
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