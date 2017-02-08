AFP

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» (Мадрид), но вышла в финал Кубка Испании

«Барса» сыграла вничью с «Атлетико», но вышла в финал
Eurosport

1 час назад

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» на «Камп Ноу» упустила победу над мадридским «Атлетико» – 1:1.

«Барселона» – «Атлетико» (Мадрид) – 1:1

Голы:

1:0 – Луис Суарес, 43'

1:1 – Кевин Гамейро, 83'

Удаления:

Серджи Роберто («Барселона»), 57'

Янник Феррейра-Карраско («Атлетико»), 69'

Луис Суарес («Барселона»), 90'

Незабитый пенальти:

Кевин Гамейро («Атлетико»), 80'

  • В первом полуфинальном матче «Барселона» на выезде одержала победу – 2:1.
  • Следующую игру в чемпионате каталонцы проведут на выезде против «Алавеса».
  • Стартовый свисток – 11 февраля в 18:15 по московскому времени.
  • «Атлетико» в Мадриде примет «Сельту». Начало матча – 12 февраля в 22:45 (мск).

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