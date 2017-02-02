AFP

«Барселона» обыграла в гостях «Атлетико» в Кубке Испании

«Барселона» обыграла в гостях «Атлетико»
Eurosport

14 мин. назад

В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» на «Висенте Кальдерон» выиграла благодаря голам Суареса и Месси.

«Атлетико» – «Барселона» – 1:2

Голы:

0:1 – Луис Суарес, 7'

0:2 – Лионель Месси, 33'

1:2 – Антуан Гризманн, 60'

  • 11 из последних 16 ударов Луис Суареса по воротам соперников «Барселоны» завершились голами.
  • «Висенте Кальдерон» и «Сантьяго Бернабеу» – любимые стадионы для Месси. Здесь он забивал по 12 раз.
  • Месси забил 8 голов из-за пределов штрафной в этом сезоне во всех турнирах – на 2 больше, чем любой другой игрок Примеры.
  • Гризманн положил 3 гола на «Висенте Кальдерон» в ворота «Барселоны». 2 из них – головой.
  • Ответный матч состоится 7 февраля.

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