AFP
«Барселона» обыграла в гостях «Атлетико» в Кубке Испании
В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» на «Висенте Кальдерон» выиграла благодаря голам Суареса и Месси.
«Атлетико» – «Барселона» – 1:2
Голы:
0:1 – Луис Суарес, 7'
0:2 – Лионель Месси, 33'
1:2 – Антуан Гризманн, 60'
- 11 из последних 16 ударов Луис Суареса по воротам соперников «Барселоны» завершились голами.
- «Висенте Кальдерон» и «Сантьяго Бернабеу» – любимые стадионы для Месси. Здесь он забивал по 12 раз.
- Месси забил 8 голов из-за пределов штрафной в этом сезоне во всех турнирах – на 2 больше, чем любой другой игрок Примеры.
- Гризманн положил 3 гола на «Висенте Кальдерон» в ворота «Барселоны». 2 из них – головой.
- Ответный матч состоится 7 февраля.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте