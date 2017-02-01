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Самуэль Умтити, при котором «Барселона» не проигрывает, начнет матч с «Атлетико» в старте

Умтити, при котором «Барселона» не проигрывает, начнет матч с «Атлетико» в старте
Eurosport

58 мин. назад

Когда француз в основе, «Барселона» всегда побеждает в Ла Лиге. Но сегодня Кубок Испании.

Состав «Барселоны» на кубковый матч против «Атлетико» выглядит следующим образом: Силлессен, Пике, Ракитич, Суарес, Месси, Неймар, Маскерано, Альба, Роберто, Гомиш, Умтити.

«Атлетико» сыграет против «Барселоны» в таком сочетании: Мойя, Врсалько, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Коке, Хуанфран, Сауль, Карраско, Гризманн.

  • Первый матч полуфинального противостояния в Кубке Испании начнется на «Висенте Кальдерон» в 23:00 (мск).
  • Ответная встреча пройдет 7 февраля на «Камп Ноу».

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