Eurosport
Самуэль Умтити, при котором «Барселона» не проигрывает, начнет матч с «Атлетико» в старте
Когда француз в основе, «Барселона» всегда побеждает в Ла Лиге. Но сегодня Кубок Испании.
Состав «Барселоны» на кубковый матч против «Атлетико» выглядит следующим образом: Силлессен, Пике, Ракитич, Суарес, Месси, Неймар, Маскерано, Альба, Роберто, Гомиш, Умтити.
«Атлетико» сыграет против «Барселоны» в таком сочетании: Мойя, Врсалько, Годин, Савич, Филипе Луис, Габи, Коке, Хуанфран, Сауль, Карраско, Гризманн.
- Первый матч полуфинального противостояния в Кубке Испании начнется на «Висенте Кальдерон» в 23:00 (мск).
- Ответная встреча пройдет 7 февраля на «Камп Ноу».
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