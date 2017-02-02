Снимать Маски рано. 4 причины поражения Симеоне от «Барселоны»

Провал в первом тайме

Каталонцы очень мощно играют в последнее время на «Висенте Кальдерон», приехав на первый полуфинальный матч Кубка Испании с тремя победами на поле «Атлетико» в последних четырех матчах. Особой мотивацией для Диего Симеоны было, наконец, обыграть «Барсу» в Испании – в последних 18 матчах «Атлетико» бил каталонцев лишь дважды, и только в Лиге чемпионов. Снова не получилось.

В первом тайме у «Атлетико» вылезли все проблемы, преследующие команду в этом сезоне. Мадридцы не справлялись с быстрыми переходами соперника из обороны в атаку, и не предлагали каталонцам ничего мудренее стеночек в созидании. Отсутствие концентрации у «матрасников» вылезло им пропущенным голом уже на седьмой минуте. Суарес, наколдовавший 11-й гол из последних 16 ударов по воротам, выдал завораживающий спурт.

Проигрыш мадридцами середины поля

Силлессен в первом тайме почти не брал мяч в руки – по его воротам мадридцы нанесли лишь 1 удар в створ. У «Атлетико» не было никакого движения на флангах, а опорное трио каталонцев Ракитич – Гомеш – Маскерано опечатало любую активность центральных полузащитников мадридцев. Особенно хорош был аргентинец, который выдал голевой пас на Суареса и так куражился, что чуть не организовал первый за 307 матчей за «Барсу» гол – у Хавьера не получился удар с линии штрафной. У Месси же с левой ногой проблем никогда не было, и он забил 12-й мяч на «Висенте Кальдерон» в карьере.

Потрясающее взаимодействие MSN и грубость игроков «Атлетико»

Как это часто бывает, когда у мадридцев не идет игра, она мочат соперников. Габи чуть не сломал челюсть Маскерано, Феррейра-Карраско, словно дубиной, огрел Месси по коленям, а Коке нужно было гнать с поля – он целился четко в берцовую кость Неймара.

После этого эпизода у бразильца пропала уверенность. Месси и Суарес организовали для партнера 3 верных шанса забить, но он мазал. Джуниор так расстроился, что врубил ответку и теперь пропустит ответный матч из-за перебора карточек.

Ужасная реализация мадридцев во втором тайме

После перерыва каталонцы сбавили обороты, тогда как мадридцы включили скорость и прессинг, особенно на флангах. У Хуанфрана и Фелипе Луиса появилось пространство, долгое время «Барсу» от пропущенного мяча спасали сантиметры и вовремя подставленные конечности Пике и Маскерано. И тогда мадридцы вспомнили, что когда-то считались специалистами по стандартам – после скидки Година Гризманн забил третий гол на «Висенте Кальдерон» в ворота «Барселоны» в последних двух матчах. Два из них – головой.

Через пару минут Гризманн после еще одного прострела не попал с нескольких метров, упустив до конца матча еще как минимум две реальные возможности. Не везло и Феррейре-Карраско, после удара которого боковыми ножницами мяч прошел рядом со штангой. Мадридцы проиграли, но их уровень игры после перерыва и счет 1:2 позволяют надеяться, что Симеоне наконец обыграет «Барсу» во внутреннем турнире. Надо дождаться 7 февраля и матча на «Камп Ноу».

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