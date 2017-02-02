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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне: «В «Барселоне» понимают, что еще не все решено»

Симеоне: «В «Барселоне» понимают, что еще не все решено»
Eurosport

9 мин. назад

Мадридцы не собираются сдаваться после поражения в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

«Барселона» лучше начала матч. Они воспользовались ошибкой нашей полузащиты в центре поля, из этого и получился первый гол. Потом Месси красиво забил, и это полностью изменило наши планы и наше представление о том, как должны была пройти первая половина матча.

Во втором тайме мы были больше похожи на себя. Казалось, что мы способны свести матч вничью, но это очень сложно сделать, когда уступаешь «Барселоне» 0:2.

Мне понравились наши действия во втором тайме. «Барселона» остается фаворитом противостояния. Я и раньше говорил об этом, поэтому готов повторить снова, но Кубок – уникальный турнир.

Мы постараемся сделать все возможное, чтобы отыграться. В «Барселоне» тоже понимают, что еще не все решено. Нас ждет еще один интересный матч», – цитирует Симеоне Football Espana.

  • «Барселона» в первом полуфинальном матче Кубка Испании обыграла «Атлетико» в Мадриде со счетом 2:1.
  • Ответная игра состоится 7 февраля.

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