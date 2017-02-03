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Луис Суарес заметил в толпе мальчика из Уругвая и подарил ему футболку «Барселоны»

Луис Суарес заметил в толпе мальчика из Уругвая и подарил ему футболку «Барселоны»
Eurosport

29 мин. назад

Ми-ми-миша.

«Барселона» обыграла на выезде «Атлетико» (2:1) в первом матче Кубка Испании. На выходе со стадиона Луис Суарес заметил в толпе маленького болельщика с уругвайским флагом. Форвард каталонцев подозвал ребенка, обнял и подарил игровую майку. Мальчик не сдержал эмоций и расплакался.

  • Пикантности ситуации добавляет тот факт, что мальчик, судя по всему, приезжал поболеть за «Атлетико» – на его шапке красовалась эмблема «индейцев».
  • Ответная игра «Барселона» – «Атлетико» состоится 7 февраля.

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