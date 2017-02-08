Кубок огня. «Барселона» вдевятером заскочила в финал Кубка Испании

Луис Энрике выпустил на ответный полуфинал с «Атлетико» не всех звезд – Неймар вообще не попал в заявку, а Иньеста, Бускетс и Маскерано смотрели на игру из дагаута. Диего Симеоне наоборот видел в Кубке Испании самую реальную возможность закончить год с трофеем – на «Камп Ноу» выпрыгнули Гризманн, Торрес, Карраско и Гайтан. Мадридский клуб явно хотел побыстрее забить и откатиться в оборону – привычная тактика «атлетов», которая дает сбои в этом сезоне, но все еще остается главным оружием столичной команды.

Нападение прощупывало слабую зону в игре каталонцев и нашло. Серхи Роберто раз за разом терял игроков, пускал соперников за спину и видел пролетающие с его фланга кроссы. В день матча ему исполнилось 25 (миф о его молодости нужно наконец разрушить), и в такой праздник он сыграл просто ужасно. Николас Гайтан создал два момента для Торреса с Гризманном за 10 минут, а потом Карраско увидел, что Роберто не спешит в оборону, ускорился по левому краю атаки, отыграл защитника и сильно пробил по воротам – в том, что «Барса» не пропустила на старте, большая заслуга Яспера Силлесена.

Когда Серхи получил желтую карточку на 20-й минуте, показалось, что от гола не спастись. Но «Атлетико» перестал давить «Барсу» (хотя высокий прессинг действовал на нервы даже Силлесену), и маркером переключения стал удар Лео Месси. Аргентинец привычно пробил по воротам низом и показал, что каталонцы контролируют ситуацию. Хозяева перевели игру на чужую треть, вспомнили, как нужно катать мяч по всей ширине «Камп Ноу», и при первом же шансе включили скорости. Месси накрутил троих, пробил из-за штрафной, а Мойя отбил удар прямо на ногу Суаресу. Луис не промахивается.

Из раздевалок выскочил совсем другой «Атлетико» – на треть более аморфный и абсолютно вялый, словно Симеоне 15 минут говорил футболистам, что они тряпки, а игроки неожиданно согласились. Пространства для передач «Барсы» стало больше, защитники чаще теряли любого из каталонской атаки, «блауграна» не забивала, просто потому что не хотела. На старте второй половины «Мадрид» потерял еще и Диего Година – уругваец не мог наступить на ногу и похромал на скамейку. Это окончательно добило гостей: если железный человек ломает какой-то из важных шарниров, что делать простым смертным?

На крестный ход «атлетов» не вдохновило ни удаление Серхи Роберто, ни привычная перекладина Месси со стандарта. Смешно, что Луис Энрике чуть не выпустил на замену Алеиша Видаля, но тут Роберто схватил вторую желтую, и протокол пришлось срочно менять. Забаненный защитник никак не появится на поле, даже когда Лучо соглашается с его игрой.

Янник Феррейра-Карраско не впечатлял почти весь матч (рывок в начале и классный удар из штрафной – не в счет), но тут он прыгнул в ноги Жерару Пике и сравнял число футболистов на поле, хотя лучше бы сравнял счет. Корреа и Гамейро, вышедшие на замену, выглядели лучше, создавали больше круговерти впереди, но к реальным моментам это не приводило.

Только в последние 15 минут, когда «Атлетико» понял, что остается без финала Кубка, появилось движение в атаке, которое сначала принесло незабитый пенальти Кевина, а затем точный ассист Гризманна на ногу французскому форварду «Мадрида». Кстати, мяч, которым Гамейро лупанул с точки, присоединился к 11-метровому Серхио Рамоса в составе искусственных спутников Земли.

Команда Диего Симеоне поселилась на правом фланге атаки, несколько раз опасно подавала в штрафную, а на финальные минуты привела к воротам голкипера Мойю. Такой трюк у мадридцев не прошел, зато они лишили финала Луиса Суареса (Зубастик стукнул локтем Коке и получил прямое удаление) и чуть не оставили Месси без ноги – Филипе Луис догнал аргентинца подкатом сзади, но получил только желтую. В конце матча обе команды чуть не подрались стенка на стенку, а после свистка обнялись и расцеловались – привычная испанская игра с эмоциями и страстями.

«Атлетико» будто потерял тот кинжал, который обычно вонзал в сердце опасным зверям по ту сторону поля. В этом матче не возникало ощущения, что гости вот-вот забьют и переведут бойню в овертайм. «Барселона» четко отсекала соперников от мяча и облила мадридцев бензином именно тогда, когда это было нужно больше всего. Возможно, поэтому ответный полуфинал так полыхал. Против каталонцев в решающем матче Кубка сыграет кто-то из пары «Сельта» – «Алавес», но понятно, что титул разыгрывался на «Камп Ноу». «Мадрид», видимо, второй год подряд останется без трофея. Но если в прошлом сезоне нужно было плакать из-за проигранного финала Лиги чемпионов, то теперь шансы на итоговый провал выглядят почти стопроцентными.

«Барселона» – «Атлетико» (Мадрид) – 1:1

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