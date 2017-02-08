Форвард «Барселоны» Луис Суарес: «Вторая желтая карточка – это просто смешно»

«Вторая желтая карточка – это просто смешно. Там не было нарушения правил, я не делал абсолютно ничего. Но вы сами понимаете. Надеюсь, клуб разберется в этой ситуации», – цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Суарес получил вторую желтую карточку на 90-й минуте игры, которая завершилась со счетом 1:1 (3:2 по сумме двух матчей).

«Барселона» подаст апелляцию на удаление нападающего.

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