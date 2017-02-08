AFP

Форвард «Барселоны» Луис Суарес: «Вторая желтая карточка – это просто смешно»

Суарес: «Вторая желтая карточка – это просто смешно»
Eurosport

59 мин. назад

Каталонцы подадут апелляцию на удаление уругвайца в матче Кубка Испании с «Атлетико».

«Вторая желтая карточка – это просто смешно. Там не было нарушения правил, я не делал абсолютно ничего. Но вы сами понимаете. Надеюсь, клуб разберется в этой ситуации», – цитирует Суареса Mundo Deportivo.

  • Суарес получил вторую желтую карточку на 90-й минуте игры, которая завершилась со счетом 1:1 (3:2 по сумме двух матчей).
  • «Барселона» подаст апелляцию на удаление нападающего.

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