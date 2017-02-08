AFP

Луис Энрике: «Мы подписываем вратарей из-за умений, а не потому, что они высокие красивые блондины»

Энрике: «Мы подписываем вратарей из-за умений, а не потому, что они высокие красивые блондины»
Eurosport

11 мин. назад

Хотя одно другому не мешает.

На пресс-конференции после матча с «Атлетико» главного тренера «Барселоны» спросили об игре голкипера Яспера Силлессена.

«Яспер потрясающе сыграл на воротах. Мы же не подписываем вратарей, потому что они высокие красивые блондины, а потому что они делают сэйвы, хорошо играют ногами и начинают атаки. Вот почему мы подписали с ними контракты», – цитирует Энрике Sport-english.com.

  • «Барселона» во вторник сыграла с «Атлетико» вничью в полуфинале Кубка Испании – 1:1. По результатам двух матчей каталонцы победили – 3:2.
  • Силлессен в сезоне-2016/17 сыграл за «Барселону» 8 матчей в Кубке Испании и по одной игре в Примере и Лиге чемпионов.

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