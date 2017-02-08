AFP

Чистый гол Антуана Гризманна «Барселоне», который судьи украли у «Атлетико»

Чистый гол Гризманна «Барселоне», который судьи украли у «Атлетико»
Eurosport

48 мин. назад

Матч Кубка Испании между мадридцами с каталонцами мог закончиться совсем иначе.

Гризманн избежал офсайда и отправил мяч в ворота на 59-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Барселоны». Боковой арбитр поднял флажок, не заметив, что один из защитников сине-гранатовых находился ближе к воротам Яспера Силлессена.

  • Ответный полуфинальный матч Кубка Испании завершился со счетом 1:1.
  • Мадридцам не хватило одного гола для того, чтобы перевести игру в овертайм.
  • В финале турнира «Барселона» встретится с победителем в противостоянии «Алавеса» и «Сельты».

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