Чистый гол Антуана Гризманна «Барселоне», который судьи украли у «Атлетико»

Гризманн избежал офсайда и отправил мяч в ворота на 59-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Барселоны». Боковой арбитр поднял флажок, не заметив, что один из защитников сине-гранатовых находился ближе к воротам Яспера Силлессена.

Ответный полуфинальный матч Кубка Испании завершился со счетом 1:1.

Мадридцам не хватило одного гола для того, чтобы перевести игру в овертайм.

В финале турнира «Барселона» встретится с победителем в противостоянии «Алавеса» и «Сельты».

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