AFP
Чистый гол Антуана Гризманна «Барселоне», который судьи украли у «Атлетико»
Матч Кубка Испании между мадридцами с каталонцами мог закончиться совсем иначе.
Гризманн избежал офсайда и отправил мяч в ворота на 59-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Барселоны». Боковой арбитр поднял флажок, не заметив, что один из защитников сине-гранатовых находился ближе к воротам Яспера Силлессена.
- Ответный полуфинальный матч Кубка Испании завершился со счетом 1:1.
- Мадридцам не хватило одного гола для того, чтобы перевести игру в овертайм.
- В финале турнира «Барселона» встретится с победителем в противостоянии «Алавеса» и «Сельты».
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