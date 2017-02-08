AFP

Алеиш Видаль кинул в спину Диего Симеоне жест, за который на улице бьют

Алеиш Видаль кинул в спину Симеоне жест, за который на улице бьют
Eurosport

5 мин. назад

Полузащитник «Барселоны» думал, что его никто не видит.

Одна из камер на «Камп Ноу» зафиксировала, как Видаль показывает неприличный жест в сторону главного тренера «Атлетико» после финального свистка полуфинального матча Кубка Испании. Никто из мадридцев не заметил движения футболиста, и обошлось без конфликта.

  • «Барселона» во вторник сыграла с «Атлетико» вничью в полуфинале Кубка Испании – 1:1. По результатам двух матчей каталонцы победили – 3:2.
  • В финале сине-гранатовый встретятся с «Алавесом» или «Сельтой».

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