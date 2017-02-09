AFP

«Алавес» впервые в истории вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной»

«Алавес» впервые в истории вышел в финал Кубка, где сыграет с «Барселоной»
Eurosport

16 мин. назад

Исход двухматчевого противостояния с «Сельтой» решил единственный гол Эдгара Мендеса.

«Алавес» – «Сельта» – 1:0

Гол:

1:0 – Эдгар Мендес, 82’

Первый матч в Виго завершился со счетом 0:0.

На прошлом этапе Кубка «Сельта» выбила мадридский «Реал», «Алавес» поочередно расправился с «Химнастиком», «Депортиво» и «Алькорконом».

  • В финале турнира, который состоится 27 мая, «Алавес» сыграет с «Барселоной», которая по сумме двух встреч переиграла «Атлетико» (3:2).
  • В чемпионате Испании «Барселона» с 45 очками идет на втором месте, «Алавес» – 12-й с 27 баллами.

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