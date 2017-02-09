AFP
«Алавес» впервые в истории вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной»
Исход двухматчевого противостояния с «Сельтой» решил единственный гол Эдгара Мендеса.
Гол:
1:0 – Эдгар Мендес, 82’
Первый матч в Виго завершился со счетом 0:0.
На прошлом этапе Кубка «Сельта» выбила мадридский «Реал», «Алавес» поочередно расправился с «Химнастиком», «Депортиво» и «Алькорконом».
- В финале турнира, который состоится 27 мая, «Алавес» сыграет с «Барселоной», которая по сумме двух встреч переиграла «Атлетико» (3:2).
- В чемпионате Испании «Барселона» с 45 очками идет на втором месте, «Алавес» – 12-й с 27 баллами.
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