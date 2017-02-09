Луиса Суареса дисквалифицировали на два матча Кубка Испании за удаление в игре с «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» пропустит два кубковых матча (включая финал) за красную карточку в ответном полуфинале против «Атлетико». К стандартному наказанию (пропуск одной встречи) добавлена дополнительная санкция в виде одного матча дисквалификации за излишне грубое поведение уругвайца, передает esports.

Комитет снял с полузащитника Серхио Бускетса желтую карточку, которую он получил за затяжку времени. Поясняется, что Бускетс выбил мяч за пределы поля, так как рядом был второй мяч, а судья матча Хесус Хиль Мансано этого не заметил.

Каталонский клуб подал апелляцию на решение по Суаресу.

Финал Кубка Короля пройдет 27 февраля.

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