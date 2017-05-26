Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике: «Может быть, 10 июля я вернусь и всех вас удивлю»

«Может быть, 10 июля я вернусь и всех вас удивлю. Может, у кого-нибудь из вас даже случится сердечный приступ.

Никогда не говори никогда. «Барселона» – мой дом, мой клуб, который оказал большое доверие. Я молод, у меня многое есть. Кто знает, может быть, в будущем будет еще одна возможность, но в ближайшие годы – нет», – цитирует Энрике Sport.es.

Ранее Луис объявил об уходе из клуба по окончании сезона-2016/17.

Последним матчем Энрике у руля «Барсы» будет финал Кубка Испании против «Алавеса» 27 мая.

47-летний тренер работал в клубе с 2014 года. За это время он выиграл 2 Примеры, 2 Кубка Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.

Лучший спортивный телеграм