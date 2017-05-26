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Форвард «Барсы» Лионель Месси представил полосатые бутсы, в которых сыграет в финале Кубка Испании

Месси представил полосатые бутсы, в которых сыграет в финале Кубка Испании
Eurosport

1 час назад

Стильная новинка называется Nemeziz.

Месси прорекламировал бутсы, созданные его техническим спонсором компанией adidas.

«Непредсказуемость – стиль моей игры. Футболист должен делать неожиданные для противника ходы, моментально принимать решения и тут же реализовывать их на предельной скорости.

Для этого необходимо полностью доверять своим бутсам. Nemeziz идеально подходят для моего стиля игры», – сказал аргентинец.

  • Помимо Месси, бутсы Nemeziz продвигают полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш и форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
  • В финале Кубка Испании «Барселона» в субботу сыграет с «Алавесом».

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