Eurosport
Форвард «Барсы» Лионель Месси представил полосатые бутсы, в которых сыграет в финале Кубка Испании
Стильная новинка называется Nemeziz.
Месси прорекламировал бутсы, созданные его техническим спонсором компанией adidas.
«Непредсказуемость – стиль моей игры. Футболист должен делать неожиданные для противника ходы, моментально принимать решения и тут же реализовывать их на предельной скорости.
Для этого необходимо полностью доверять своим бутсам. Nemeziz идеально подходят для моего стиля игры», – сказал аргентинец.
- Помимо Месси, бутсы Nemeziz продвигают полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш и форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
- В финале Кубка Испании «Барселона» в субботу сыграет с «Алавесом».
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