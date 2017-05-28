Getty Images
«Барселона» обыграла «Алавес» и взяла Кубок Испании
В финале «Барселона» на «Висенте Кальдерон» победила «Алавес» – 3:1.
Голы:
1:0 – Лионель Месси, 30'
1:1 – Тео Эрнандес, 33'
2:1 – Неймар, 45'
3:1 – Пако Алькасер, 45+3'
- «Барселона» третий сезон подряд выиграла Кубок Короля и упрочила свой же рекорд, взяв трофей в 29-й раз.
- В чемпионате Испании «Барса» заняла второе место, уступив «Реалу» 3 очка.
- «Алавес» стал девятым в Примере в первом сезоне после возвращения.
- В Лигу Европы от Испании попали «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Атлетик», клуб из Витории остался без еврокубков.
- Финал Кубка стал последним матчем на стадионе «Висенте Кальдерон».
Все-все-все главные истории в вашем телеграме
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте