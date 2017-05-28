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«Барселона» обыграла «Алавес» и взяла Кубок Испании

«Барселона» обыграла «Алавес» и взяла Кубок Испании
Eurosport

47 мин. назад

В финале «Барселона» на «Висенте Кальдерон» победила «Алавес» – 3:1.

«Барселона» – «Алавес» – 3:1

Голы:

1:0 – Лионель Месси, 30'

1:1 – Тео Эрнандес, 33'

2:1 – Неймар, 45'

3:1 – Пако Алькасер, 45+3'

  • «Барселона» третий сезон подряд выиграла Кубок Короля и упрочила свой же рекорд, взяв трофей в 29-й раз.
  • В чемпионате Испании «Барса» заняла второе место, уступив «Реалу» 3 очка.
  • «Алавес» стал девятым в Примере в первом сезоне после возвращения.
  • В Лигу Европы от Испании попали «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Атлетик», клуб из Витории остался без еврокубков.
  • Финал Кубка стал последним матчем на стадионе «Висенте Кальдерон».

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