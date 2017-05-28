Лучо, добра. «Барселона» взяла Кубок в последнем матче Луиса Энрике

28 мая 1996 года «Барселона» обо всем договорилась. Луис Энрике в мадридском «Реале» тогда страдал от недоверия – примерно то же было в этом сезоне с Иско, им затыкали дыры и выпускали на мусорные минуты и при травмах всех, кого можно было. После ссоры с тренером Вальдано Лучо поднял на ноги агента и согласился уйти по свободному трансферу в «Барсу».

28 мая 2017 года Луис Энрике тоже договорился – только на этот раз уйти с «Камп Ноу». Между этими событиями прошел ровно 21 год, и испанец перешагнул сразу несколько уровней восприятия себя. От простого перебежчика он превратился в клубную легенду, из тренера-подлионельника вырос в короля Лиги чемпионов, автора второго золотого хет-трика в истории «блауграны» и творца камбэка с «ПСЖ».

Его вклад в эти победы нужно еще как следует оценить, но ни в коем случае нельзя совсем выкидывать Энрике на свалку истории. Это ведь отдельная работа – тренера топ-клуба. Это другой уровень мотивации, постановки себя в коллективе, тактики и общения с командой. Такое волшебство выдающимся образом творится в эти мгновения на глазах Зинедина Зидана, но, например, когда-то абсолютно не вышло у Дэвида Мойеса в «МЮ».

Большое ли достижение расставить в нападении трех страйкеров, входящих в топ-10 планеты Земля? Нет, но до него Месси тренировали (если это вообще возможно) Виланова и Мартино, и ни один не выиграл больше одного трофея за сезон. Сколько мужчин оставались в двухматчевой серии с 0:4 после 90 минут? Тысячи, и ни один не нашел нужные слова, чтобы перевернуть игру в ответные 90. Кроме Луиса Энрике. Да, возможно, Серхи Роберто забивал победный мяч «ПСЖ» не за Лучо, а с радостными мыслями, что не увидит его в августе. Но именно избавление от коуча стало тем самым, что подарило нам лучший футбольный камбэк за последние 10 лет.

В игре с «Алавесом» тренеру не нужно было что-то делать. Он даже показатель отстранился от управления командой, сделав раннюю вынужденную замену (Маскерано, не боли), и просто смотрел, как Месси с Неймаром делают результат. Лучо не перестраивал схему с выходом атакующего Гомиша вместо оборонительного аргентинца – все работало и так, зачем придумывать что-то новое против девятой команды Примеры.

Даже последнюю замену в «Барсе» Энрике подал как знак и символ. Алеиш Видаль перевозил вещи на «Камп Ноу» и, кажется, только от парковщиков не слышал о том, что он – новый Дани Алвес. В этом году защитник рассорился с тренером, не попадал в заявку, доказал Луису, кто тут прав, и стал последним человеком, которого выпустил на поле каталонский коуч. Нет больше обид и непониманий, Лучо закрыл в «Барселоне» даже этот вопрос.

Новому боссу сине-гранатовых придется разбирать другие проблемы. Что делать с Силлессеном, который приходил не для того, чтобы сидеть за Тер Штегеном. Найти мотивацию для Алькасера, тотально не сыгранного с основой. Продлить прайм Месси. Придумать новую роль стареющему Иньесте. Не попасть в бан-лист Пике в твиттере. Все указывает на то, что главным в раздевалке будет Эрнесто Вальверде, но ничто не говорит о том, что Луис Энрике быстро найдет себе работу. Любой HR-специалист из топ-клуба посмотрит на его резюме и подумает, сколько процентов в успех вложил тренер, а сколько – Лионель Месси.

Больше всего история Энрике напоминает Франка Райкарда, смотревшего на волшебного Роналдиньо в бесчипсовые годы. После пяти очень разных сезонов в «Барселоне» голландец тоже отпустил ситуацию в команде и больше не работал в клубах лиг из топ-5. Есть ли свой игровой стиль у Лучо? Какой его тренерский почерк? Играла ли «блауграна» в тот футбол, который хотел коуч, или атмосфера тики-таки была главнее? Это очень сложные вопросы, с которыми сталкиваются все, кто возглавлял «Барсу».

Ответил на них целиком и полностью в XXI веке только Хосеп Гвардиола, потому что был гением. Луис Энрике не принес мировому футболу чего-то прорывного или тотального нового, поэтому за его следующей командой нужно будет следить особенно пристально. Если эта команда, конечно, найдется.

«Барселона» – «Алавес» – 3:1

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