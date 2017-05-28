Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике: «9 титулов из 13 – отличный показатель»

После победы в финале Кубка Испании над «Алавесом» (3:1) главный тренер «Барселоны» попрощался с клубом.

«Я счастлив, потому что мне очень понравилось выигрывать трофеи и делать болельщиков «Барселоны» счастливыми. Это наполняет меня гордостью. Я ухожу, потому что так будет лучше для меня и игроков, и для их мотивации. Девять титулов из 13 – отличный показатель», – заявил Энрике Goal.

«Барселона» выиграла Кубок Испании в третий раз подряд.

Под руководством Луиса Энрике, который руководил клубом с 2014 года, «Барса» дважды выигрывала Примеру, трижды – Кубок Испании, по разу Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Имя нового главного тренера «Барселона» объявит 29 мая.

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