EFE

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике: «9 титулов из 13 – отличный показатель»

Энрике: «9 титулов из 13 – отличный показатель»
Eurosport

22 мин. назад

Испанец покидает Каталонию счастливым.

После победы в финале Кубка Испании над «Алавесом» (3:1) главный тренер «Барселоны» попрощался с клубом.

«Я счастлив, потому что мне очень понравилось выигрывать трофеи и делать болельщиков «Барселоны» счастливыми. Это наполняет меня гордостью. Я ухожу, потому что так будет лучше для меня и игроков, и для их мотивации. Девять титулов из 13 – отличный показатель», – заявил Энрике Goal.

  • «Барселона» выиграла Кубок Испании в третий раз подряд.
  • Под руководством Луиса Энрике, который руководил клубом с 2014 года, «Барса» дважды выигрывала Примеру, трижды – Кубок Испании, по разу Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
  • Имя нового главного тренера «Барселона» объявит 29 мая.

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