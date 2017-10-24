Картахена
    -
    20:30
    24.10.17
    Эстадио Картагонова
    Севилья
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Картахена - Севилья
      Кубок Испании - 24 октября 2017

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Картахена – Севилья на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Картахена – Севилья? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Картахена и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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