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Эльче - Атлетико Мадрид

Кубок Испании - 25 октября 2017

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Эльче – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Эльче – Атлетико Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Эльче и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

