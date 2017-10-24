Реал Мурсия
    -
    22:30
    24.10.17
    Нуэва Кондомина
    Барселона
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мурсия - Барселона
      Кубок Испании - 24 октября 2017

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Реал Мурсия – Барселона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мурсия – Барселона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Реал Мурсия и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Задача для каталонцев проста – обрушить «Мурсию» и пройти дальше в Кубке. Но для маленького клуба это главный вызов сезона, надо не облажаться.

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