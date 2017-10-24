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Реал Мурсия - Барселона

Кубок Испании - 24 октября 2017

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Реал Мурсия – Барселона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мурсия – Барселона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Реал Мурсия и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

