Фуэнлабрада
    -
    22:30
    26.10.17
    Estadio Fernando Torres
    Реал Мадрид
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Фуэнлабрада - Реал Мадрид
      Кубок Испании - 26 октября 2017

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Фуэнлабрада – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 26 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Фуэнлабрада – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Фуэнлабрада и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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