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Фуэнлабрада - Реал Мадрид

Кубок Испании - 26 октября 2017

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Фуэнлабрада – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 26 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Фуэнлабрада – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Фуэнлабрада и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

