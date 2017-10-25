Форментера
    -
    20:00
    25.10.17
    Municipal
    Атлетик Бильбао
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Форментера - Атлетик Бильбао
      Кубок Испании - 25 октября 2017

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Форментера – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Форментера – Атлетик Бильбао? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Форментера и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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