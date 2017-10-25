СД Понферрадина
    -
    21:30
    25.10.17
    Эль Торалин
    Вильярреал
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      СД Понферрадина - Вильярреал
      Кубок Испании - 25 октября 2017

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем СД Понферрадина – Вильярреал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче СД Понферрадина – Вильярреал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются СД Понферрадина и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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