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СД Понферрадина - Вильярреал

Кубок Испании - 25 октября 2017

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем СД Понферрадина – Вильярреал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче СД Понферрадина – Вильярреал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются СД Понферрадина и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

