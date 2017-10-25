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Реал Вальядолид - Леганес

Кубок Испании - 25 октября 2017

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Реал Вальядолид – Леганес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Луис Сесар Сампредо или Асьер Гаритано Агирресабаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Вальядолид – Леганес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Реал Вальядолид и Леганес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

