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Кадис - Реал Бетис

Кубок Испании - 24 октября 2017

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Кадис – Реал Бетис на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Альваро Кервера Диас или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Кадис – Реал Бетис? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Кадис и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

