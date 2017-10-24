Кадис
    -
    22:30
    24.10.17
    Рамон де Карранса
    Реал Бетис
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Кадис - Реал Бетис
      Кубок Испании - 24 октября 2017

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Кадис – Реал Бетис на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Альваро Кервера Диас или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кадис – Реал Бетис? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кадис и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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