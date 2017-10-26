Жирона
    -
    21:30
    26.10.17
    Монтиливи
    Леванте
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Жирона - Леванте
      Кубок Испании - 26 октября 2017

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Жирона – Леванте на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 26 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пабло Мачин или Хуан Рамон Мунис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Жирона – Леванте? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Жирона и Леванте, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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