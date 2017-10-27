«Мурсия» пожаловалась на «Барселону» из-за мусора в раздевалке

Представители клуба опубликовали в соцсетях видео, на котором продемонстрировали состояние гостевой раздевалки после игры Кубка Испании с «Барселоной».

После матча каталонцы оставили беспорядок, разбросав мусор на полу и оставив пластиковые контейнеры на столе.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Барселоны».

Голами у каталонцев отметились Пако Алькасер, Жерар Деулофеу и Хосе Арнаис.

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