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«Мурсия» пожаловалась на «Барселону» из-за мусора в раздевалке

«Мурсия» пожаловалась на «Барселону» из-за мусора в раздевалке
Eurosport

48 мин. назадИзменено 44 мин. назад

Матч Кубка Испании принес «перцам» одно разочарование.

Представители клуба опубликовали в соцсетях видео, на котором продемонстрировали состояние гостевой раздевалки после игры Кубка Испании с «Барселоной».

После матча каталонцы оставили беспорядок, разбросав мусор на полу и оставив пластиковые контейнеры на столе.

  • Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Барселоны».
  • Голами у каталонцев отметились Пако Алькасер, Жерар Деулофеу и Хосе Арнаис.

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