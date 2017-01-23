Университарио (Сукре)
    -
    1:00
    24.01.17
    Estadio Olímpico Patria
    Монтевидео Уондерерс
      Кубок Либертадорес • 1-й отборочный раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Университарио (Сукре) - Монтевидео Уондерерс
      Кубок Либертадорес - 24 января 2017

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Университарио (Сукре) – Монтевидео Уондерерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 24 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Университарио (Сукре) – Монтевидео Уондерерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Университарио (Сукре) и Монтевидео Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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