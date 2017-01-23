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Университарио (Сукре) - Монтевидео Уондерерс

Кубок Либертадорес - 24 января 2017

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Университарио (Сукре) – Монтевидео Уондерерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 24 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Университарио (Сукре) – Монтевидео Уондерерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Университарио (Сукре) и Монтевидео Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

