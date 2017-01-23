Депортиво Капиата
    -
    1:15
    24.01.17
    Estadio Lic. Erico Galeano Segovia
    Депортиво Тачира
      Кубок Либертадорес • 1-й отборочный раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Депортиво Капиата - Депортиво Тачира
      Кубок Либертадорес - 24 января 2017

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Депортиво Капиата – Депортиво Тачира на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:15 24 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Депортиво Капиата – Депортиво Тачира? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Депортиво Капиата и Депортиво Тачира, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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