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Депортиво Капиата - Депортиво Тачира

Кубок Либертадорес - 24 января 2017

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Депортиво Капиата – Депортиво Тачира на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:15 24 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Депортиво Капиата – Депортиво Тачира? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Депортиво Капиата и Депортиво Тачира, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

