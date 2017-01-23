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Депортиво Капиата - Депортиво Тачира
Кубок Либертадорес - 24 января 2017
Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Депортиво Капиата – Депортиво Тачира на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:15 24 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Депортиво Капиата – Депортиво Тачира? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Депортиво Капиата и Депортиво Тачира, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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