Унион Эспаньола
    -
    3:15
    08.02.17
    Estadio Santa Laura-Universidad SEK
    Серро
      Кубок Либертадорес • 2-й отборочный раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Унион Эспаньола - Серро
      Кубок Либертадорес - 8 февраля 2017

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Унион Эспаньола – Серро на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:15 8 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Мартин Палермо или Diego Alonso Barragan Rodriguez? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Унион Эспаньола – Серро? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Унион Эспаньола и Серро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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