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Ривер Плэйт - Гуарани

Кубок Либертадорес - 9 августа 2017

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Ривер Плэйт – Гуарани на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:45 9 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Марсело Гальярдо или Даниэль Гарнеро? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ривер Плэйт – Гуарани? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ривер Плэйт и Гуарани, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

