Ривер Плэйт
    -
    3:45
    09.08.17
    Антонио Веспуччи Либерти
    Гуарани
      Кубок Либертадорес • 1/8 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ривер Плэйт - Гуарани
      Кубок Либертадорес - 9 августа 2017

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Ривер Плэйт – Гуарани на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:45 9 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марсело Гальярдо или Даниэль Гарнеро? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ривер Плэйт – Гуарани? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ривер Плэйт и Гуарани, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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