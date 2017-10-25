Ривер Плэйт
    -
    1:15
    25.10.17
    Антонио Веспуччи Либерти
    Ланус
      Кубок Либертадорес • Полуфинал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ривер Плэйт - Ланус
      Кубок Либертадорес - 25 октября 2017

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Ривер Плэйт – Ланус на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:15 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марсело Гальярдо или Хорхе Альмирон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ривер Плэйт – Ланус? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ривер Плэйт и Ланус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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