Онлайн

Ривер Плэйт - Ланус

Кубок Либертадорес - 25 октября 2017

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Ривер Плэйт – Ланус на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:15 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Марсело Гальярдо или Хорхе Альмирон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ривер Плэйт – Ланус? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ривер Плэйт и Ланус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

