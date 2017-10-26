Онлайн

Барселона - Гремио

Кубок Либертадорес - 26 октября 2017

Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Барселона – Гремио на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:45 26 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Guillermo Almada или Ренато Гаучо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Гремио? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Барселона и Гремио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

