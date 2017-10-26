Барселона
    -
    2:45
    26.10.17
    Estadio Monumental Banco Pichincha
    Гремио
      Кубок Либертадорес • Полуфинал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - Гремио
      Кубок Либертадорес - 26 октября 2017

      Футбол, Кубок Либертадорес. Следите за матчем Барселона – Гремио на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:45 26 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Guillermo Almada или Ренато Гаучо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Барселона – Гремио? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Барселона и Гремио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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