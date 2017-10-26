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Вратарь «Гремио» воспользовался сбоем в матрице и отразил удар в упор с метра
Чудеса реакции от Марсело Грохе.
«Гремио» разгромил эквадорскую «Барселону» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес.
Результат встречи мог быть совсем другим, если бы не реакция кипера бразильской команды. В начале второго тайма эквадорцы провели атаку, которая обязана была стать голевой, но Марсело Грохе отразил на ленточке завершающий удар форварда Ариэля Науэльпана.
- Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Гремио».
- Ответная игра состоится в Порту-Алегри 2 ноября.
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