Вратарь «Гремио» воспользовался сбоем в матрице и отразил удар в упор с метра

«Гремио» разгромил эквадорскую «Барселону» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес.

Результат встречи мог быть совсем другим, если бы не реакция кипера бразильской команды. В начале второго тайма эквадорцы провели атаку, которая обязана была стать голевой, но Марсело Грохе отразил на ленточке завершающий удар форварда Ариэля Науэльпана.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Гремио».

Ответная игра состоится в Порту-Алегри 2 ноября.

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