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Вратарь «Гремио» воспользовался сбоем в матрице и отразил удар в упор с метра

Вратарь «Гремио» воспользовался сбоем в матрице и отразил удар в упор с метра
Eurosport

1 час назад

Чудеса реакции от Марсело Грохе.

«Гремио» разгромил эквадорскую «Барселону» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес.

Результат встречи мог быть совсем другим, если бы не реакция кипера бразильской команды. В начале второго тайма эквадорцы провели атаку, которая обязана была стать голевой, но Марсело Грохе отразил на ленточке завершающий удар форварда Ариэля Науэльпана.

  • Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Гремио».
  • Ответная игра состоится в Порту-Алегри 2 ноября.

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