Сассуоло
    -
    19:30
    18.01.17
    Mapei Stadium
    Чезена
      Кубок Италии • 1/8 финала
      Финальная стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Сассуоло - Чезена
      Кубок Италии - 18 января 2017

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Сассуоло – Чезена на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 18 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Эусебио ди Франческо или Андреа Камплоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сассуоло – Чезена? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сассуоло и Чезена, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Сассуоло - Чезена Кубок Италии in live video
          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0