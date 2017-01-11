Фиорентина
    -
    19:30
    11.01.17
    Артемио Франки
    Кьево
      Кубок Италии • 1/8 финала
      Финальная стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Фиорентина - Кьево
      Кубок Италии - 11 января 2017

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Фиорентина – Кьево на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 11 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Паулу Соуза или Роландо Маран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Фиорентина – Кьево? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Фиорентина и Кьево, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Фиорентина - Кьево Кубок Италии in live video
          
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