Наполи
    -
    23:00
    10.01.17
    Стадион Сан-Паулу
    Специя
      Кубок Италии • 1/8 финала
      Финальная стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Наполи - Специя
      Кубок Италии - 10 января 2017

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Наполи – Специя на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 10 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маурицио Сарри или Доменико Ди Карло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Наполи – Специя? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Наполи и Специя, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Наполи - Специя Кубок Италии in live video
          
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