Ювентус
    -
    22:45
    11.01.17
    Ювентус Арена
    Аталанта
      Кубок Италии • 1/8 финала
      Финальная стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Ювентус - Аталанта
      Кубок Италии - 11 января 2017

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Ювентус – Аталанта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 11 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Массимилиано Аллегри или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ювентус – Аталанта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ювентус и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Ювентус - Аталанта Кубок Италии in live video
          
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