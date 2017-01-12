Милан
    -
    23:00
    12.01.17
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Торино
      Кубок Италии • 1/8 финала
      Финальная стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Милан - Торино
      Кубок Италии - 12 января 2017

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Милан – Торино на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 12 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Винченцо Монтелла или Синиша Михайлович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Милан – Торино? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Милан и Торино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Милан - Торино Кубок Италии in live video
          
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