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Рома - Сампдория

Кубок Италии - 19 января 2017

Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Рома – Сампдория на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 19 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Лучано Спаллетти или Марко Джампаоло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Рома – Сампдория? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Рома и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

