Рома
    -
    23:00
    01.02.17
    Олимпийский стадион (Рим)
    Чезена
      Кубок Италии • 1/4 финала
      Финальная стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Рома - Чезена
      Кубок Италии - 1 февраля 2017

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Рома – Чезена на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 1 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Лучано Спаллетти или Андреа Камплоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Рома – Чезена? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Рома и Чезена, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Рома - Чезена Кубок Италии in live video
          
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