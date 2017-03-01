Лацио
    -
    22:45
    01.03.17
    Олимпийский стадион (Рим)
    Рома
      Кубок Италии • Полуфинал
      Финальная стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Лацио - Рома
      Кубок Италии - 1 марта 2017

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Лацио – Рома на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 1 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Симоне Индзаги или Лучано Спаллетти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Лацио – Рома? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Лацио и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Лацио - Рома Кубок Италии in live video
          
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