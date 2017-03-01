Онлайн

Лацио - Рома

Кубок Италии - 1 марта 2017

Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Лацио – Рома на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 1 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Симоне Индзаги или Лучано Спаллетти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Лацио – Рома? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Лацио и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

