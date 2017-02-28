Ювентус
    -
    22:45
    28.02.17
    Ювентус Арена
    Наполи
      Кубок Италии • Полуфинал
      Финальная стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Ювентус - Наполи
      Кубок Италии - 28 февраля 2017

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Ювентус – Наполи на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 28 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Массимилиано Аллегри или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ювентус – Наполи? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ювентус и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Ювентус - Наполи Кубок Италии in live video
          
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      Данил Тармасинов
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      «Ювентус» и «Наполи» сыграют в полуфинале Кубка Италии, чтобы разобраться, кто уедет домой на шаг ближе к трофею.

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