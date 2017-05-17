Ювентус
    -
    22:00
    17.05.17
    Олимпийский стадион (Рим)
    Лацио
      Кубок Италии • Финал
      Финальная стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Ювентус - Лацио
      Кубок Италии - 17 мая 2017

      Футбол, Кубок Италии. Следите за матчем Ювентус – Лацио на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 17 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Массимилиано Аллегри или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ювентус – Лацио? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ювентус и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Ювентус - Лацио Кубок Италии in live video
          
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